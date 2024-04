33 israelische Geiseln könnten vielleicht freikommen

Auch politisch gerät die Hamas unter Druck. Ein Nein zu den Vermittlern aus Ägypten und Katar kann teuer werden. Ägypten kontrolliert die Zugänge in den Gazastreifen und somit lebenswichtigen Nachschub. Katar unterstützt die Islamisten finanziell. In der Hauptstadt Doha sitzt die Auslandsführung der Hamas. Versuche, in der Türkei Asyl zu finden, waren bislang erfolglos. Auch Ankara würde eine Aufnahme mit Zugeständnissen an der Front verbinden.

Kommt hinzu wachsender innerer Druck im Gazastreifen. Millionen Geflüchtete in den Zeltlagern im Süden des Gazastreifens zeigen ihre Kriegsmüdigkeit immer deutlicher. Auch mit harscher Kritik an der Hamas-Führung, die sich in ihren unterirdischen Verstecken verschanzt. Während sie die Zivilbevölkerung einkalkuliert, tödlicher Bedrohung aussetzt.

Fahndungsbefehle

Auch Israels Regierung gerät verstärkt unter internationalen Druck. So erwägt der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag noch diese Woche Fahndungsbefehle gegen führende israelische Politiker und Militärs erlassen.