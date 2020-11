237.000 Tote: Biden nimmt Kampf gegen Coronavirus auf

10 Millionen Infizierte, 237.000 Todesopfer, mehr als 100.000 Neuinfektionen pro Tag: Das ist die bisherige Bilanz der Corona-Pandemie in den USA. Während US-Präsident Donald Trump die Gefahr durch das Virus trotz seiner eigenen Erkrankung immer noch herunterspielt, will sein designierter Nachfolger das Problem nun anpacken.

"Wir werden unseren Plan, das Virus unter Kontrolle zu bringen, an unserem ersten Tag in Kraft setzen", sagte Joe Biden am Wochenende in seiner Siegesrede - und macht ernst. Bereits heute, Montag, will der Demokrat einen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorstellen. Dieser soll einen Aktionsplan entwickeln, der schon am Tag von Bidens Amtseinführung als 46. US-Präsident (20. Jänner 2021) in Kraft treten soll.