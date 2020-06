2000 Soldaten auf der Krim

Die Krise auf der Krim hat gestern eine neue, gefährliche Dimension erreicht: Auf einer Militärbasis nahe Simferopol sind nach Angaben der neuen ukrainischen Führung auf der Halbinsel Krim am Abend mehr als 2000 russische Soldaten gelandet. Der Kiewer Sondergesandte Sergej Kunizyn sprach am Freitagabend von einer "bewaffneten Invasion Russlands" – unter dem Deckmantel einer militärischen Übung. Der Luftraum wurde daraufhin geschlossen.

Zuvor hatten bereits Bewaffnete in einheitlichen Uniformen ohne Erkennungszeichen die Kontrolle über zwei Flughäfen übernommen. Damit stehen der bisherige Friede und die Zukunft der Krim an der Kippe. Parlament und Regierungsgebäude der Krim – eine autonome Republik im ukrainischen Staatsverband – sind von bewaffneten Männern besetzt, dazu jetzt auch die wichtigsten Flughäfen der Halbinsel. Am Freitag marschierten bewaffnete Zivilisten in den Flughafen Simferopols ein. Wenig später rückte dann auch noch ein Verband maskierter militärisch bewaffneter Männer in den Flughafen vor, errichtete Straßensperren um den Airport und begann mit Patrouillen. Zugleich wurde der Militärflughafen Belbek bei Sewastopol umstellt.

Bei den mysteriösen Verbänden handelt es sich um bestens ausgerüstete Soldaten in identischen militärischen Uniformen, die Sturmgewehre und schwere Maschinengewehre tragen und mit schweren Lkw gekommen waren – ohne Kennzeichen. Die Männer tragen keinerlei Identifikationsmerkmale. Sie sollen dieselben Uniformen tragen, wie jene, die sich am Vortag in Parlament und Regierungssitz verschanzt hatten.