Gefährliche Krise auf der Krim

Anstelle der ukrainischen Flagge weht auf dem Sitz des Parlaments der Krim in Simferopol die russische Trikolore. Bewaffnete hatten das Gebäude in der Nacht zum Donnerstag gestürmt, in der Nacht zum Freitag brachten sie den Flughafen der Stadt Simferopol auf der südukrainischen Halbinsel Krim unter ihre Kontrolle. Vor dem Flughafen habe sich eine Menschenmenge angesammelt, es seien Flaggen der russischen Schwarzmeerflotte zu sehen.

Sie bezeichnen sich als "Kräfte zur Selbstverteidigung der russischsprachigen Bevölkerung". Das Viertel des Regierungssitzes, berichtet die Moskauer Agentur RIA nowosti, sei abgeriegelt, eine Postenkette 150 Meter vor dem Parlamentsgebäude in Stellung gegangen, Verstärkung für die Selbstverteidigungskräfte aus anderen Teilen der Schwarzmeer-Halbinsel bereits unterwegs. Die pro-russische Volksvertretung sprach sich für eine Volksbefragung über die Zukunft der Region aus. Die Befragung soll am 25. Mai, dem Tag der ukrainischen Präsidentschaftswahlen, stattfinden.

Ukrainer sind mit maximal 24 Prozent auf der Krim eine ethnische Minderheit. Die Halbinsel gehörte bis 1954 zu Russland, dann "schenkte" Parteichef Nikita Chruschtschow sie der Ukraine. Die Mehrheit der Krim-Bewohner, aber auch der Bevölkerung Russlands hat sich damit nie abgefunden. Im Parlament der Krim, die halbautonomen Status hat, sitzen vor allem pro-russische Abgeordnete, die Mehrheit favorisiert seit dem Machtwechsel in Kiew einen Beitritt zur Russischen Föderation.

Die dritte große Bevölkerungsgruppe sind die Krim-Tataren. Stalin hatte sie 1944 wegen angeblicher Kollaboration mit der Wehrmacht deportieren lassen. Sie fühlen sich sowohl von Ukrainern als auch von Russen diskriminiert, sehen derzeit offenbar aber in der neuen Macht in Kiew das geringste aller möglichen Übel und provozierten Dienstag Zusammenstöße mit Parteigängern Moskaus in Simferopol. Begonnen hatten die Unruhen bereits am Montag. Vor dem Sitz des Bürgermeisters in Sewastopol, wo die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist, hatten Hunderte gegen den Machtwechsel in Kiew protestiert, mehr Autonomie für die Krim gefordert.

Der größere Teil der Krim-Bevölkerung wolle sich von der Zentralregierung in Kiew keine "neue Demokratie" aufzwingen lassen, der Westen, der die Proteste in Kiew als Willen des ukrainischen Volkes anerkannte, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses in der russischen Duma, Alexei Puschkow, müsse respektieren, dass auch das Volk der Krim das Recht auf freie Willensäußerung habe.