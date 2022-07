20-Minuten-Flüge im Privatjet: Wie Drake, Kylie und Co. der Umwelt schaden

Zehn Minuten – so kurz war der Flug, den der Privatjet von Boxweltmeister Floyd Mayweather vergangene Woche von Henderson, einem Vorort von Las Vegas, zum Hauptflughafen McCarran in der Innenstadt unternahm. Für diesen Steinwurf verbrauchte der Jet rund eine Tonne an CO 2 -Emissionen. Mit dem Auto fährt man für dieselbe Strecke laut Google Maps knapp 18 Minuten.

Das automatisierte Twitter-Profil „Celebrity Jets“ verfolgt anhand öffentlich einsehbarer Flugdaten die Aktivitäten mehrer ausgewählter Privatjets und teilt die Informationen über Abflug und Landung mit seinen fast 70.000 Followern. Programmiert wurde der Twitter-„Bot“ vom US-amerikanischen Studenten Jack Sweeney.