170.000 Demonstranten in Tel Aviv: Neue Proteste in Israel

Was die Demonstrierenden auf die Stra├če treibt

Tausende von Demonstranten schwenkten blau-wei├če Nationalflaggen, die zum Symbol der Protestbewegung geworden sind. "Wir weigern uns, einer Diktatur zu dienen", stand auf einem Plakat in Tel Aviv. "Wir akzeptieren nichts davon", sagte der 27-j├Ąhrige Itay Amram mit Blick auf die Justizreform.

Die Demonstrantin Lotem Pinchover, die in eine israelische Flagge geh├╝llt an der Kundgebung in Jerusalem teilnahm, sagte, sie habe sich nach der Parlamentsabstimmung am Montag "todungl├╝cklich und hilflos" gef├╝hlt. "Ich habe gro├če Angst vor dem, was jetzt in Israel passiert, und ich mache mir gro├če Sorgen um die Zukunft meiner Tochter", f├╝gte die 40-J├Ąhrige hinzu.