17 Neuinfizierte: Neuseeland verschiebt Parlamentswahlen

Wettlauf gegen die Zeit: Im Kampf gegen den neuen Corona-Infektionsherd in Neuseeland müssen sich die Behörden beeilen. Alle seit Dienstag aufgetretenen Neuinfektionen seien auf vier Familienmitglieder aus Auckland zurückzuführen, erklärten sie. Unklar sei, wo diese sich angesteckt haben.

Am Donnerstag vermeldeten die Gesundheitsbehörden insgesamt 17 Neuansteckungen in Neuseelands größter Stadt. Das Virus war am Dienstag nach 102 Tagen wieder direkt in Neuseeland aufgetreten. Unter den Neuinfizierten befindet sich laut dem Gesundheitsamt ein Schüler, der Neuseelands größte Gesamtschule mit rund 3.000 Schülern besucht.