16 US-Staaten klagen gegen Trumps Notstandserklärung

16 US-Staaten klagen gegen die Notstandserklärung von Präsident Donald Trump zum Bau einer Grenzmauer. In der am Montag bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereichten Klage, an der sich unter anderem Kalifornien und New Mexiko beteiligten, wird Trumps Vorgehen als Verstoß gegen die US-Verfassung angeprangert.

Konkret werden zwei Bestimmungen aufgeführt, in denen es um das Gesetzgebungsverfahren und die Rolle des Kongresses bei der Verwendung öffentlicher Gelder geht. Trump habe gegen den Willen des Kongresses und "dem Vorwand einer vermeintlichen Krise" Bundesgelder für den Bau der Mauer umgewidmet, zitierte die " New York Times" aus der Klageschrift.