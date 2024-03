Über 13.000 Polizisten schützen Ostermessen in Frankreich

Allein am Sonntagmorgen seien landesweit 13.500 Sicherheitskräfte an 4.350 christlichen Stätten im Einsatz, sagte Innenminister Gérald Darmanin in Pontoise. Die Präsenz sei äußerst wichtig, um die Messen zu sichern, die die Religionsfreiheit ermöglichten. Kirchen und Christen seien in der Vergangenheit bereits häufiger Ziel gewesen.