Frankreich ruft nach Angriff bei Moskau höchste Alarmstufe aus

Nach dem Anschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau mit mehr als 130 Toten ruft die französische Regierung in ihrem Land die höchste Alarmstufe aus.

Dies gab Premierminister Gabriel Attal am Sonntagabend im Onlinedienst X bekannt. Neben dem Angriff bei Moskau verwies er zur Begründung für die Anhebung der Gefahrenstufe auch auf Erfahrungen mit bewaffneten Angriffen in früheren Jahren. „Angesichts der Tatsache, dass der 'Islamische Staat' die Verantwortung für den Anschlag [in Moskau, Anm. d. Red.] übernommen hat, und der Bedrohungen, denen unser Land ausgesetzt ist, haben wir beschlossen, den Antiterrorplan auf die höchste Alarmstufe anzuheben“, zitierte unter anderem die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Minister.

Dem Statement war die Einberufung des nationalen Sicherheitsrates durch Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zuvorgegangen.