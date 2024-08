119 mutmaßliche IS-Mitglieder in der Türkei festgenommen

Die türkische Polizei hat laut offiziellen Angaben diese Woche 119 Menschen festgenommen, die im Verdacht stehen, der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzugehören. Die Verdächtigen seien in 23 der 81 türkischen Provinzen festgenommen worden, darunter die bevölkerungsreichen Regionen Istanbul, Ankara und Izmir, teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Freitag im Onlinedienst X mit. Yerlikaya hatte schon in der vorigen Woche 65 Festnahmen im Zusammenhang mit dem IS gemeldet.