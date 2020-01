1000 Milliarden Euro für das Klima: „Guter Start für einen Marathon“

Die vorerst noch größten Schönheitsfehler des Investitionsprogrammes für den Green Deal: Erst müssen die 27 EU-Staaten überhaupt noch das kommende EU-Budget ausstreiten. Und dann müssen noch alle Staaten an einem Strang ziehen: Denn bisher hat Polen, das seine Energie zu 80 Prozent aus Kohle gewinnt, dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 noch nicht zugestimmt.Ob die rund 1000 Milliarden an Investitionen reichen werden, um die Treibhausgase in Europa bis 2030 um bis zu 50 Prozent zu senken, will Schleicher nicht beurteilen. „Aber ein kräftiger, guter Start in einem Marathon“ sei das Programm allemal.