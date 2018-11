100 Jahre danach: Was vom alten Kaiserreich geblieben ist

In der Wiener Innenstadt findet man immer noch die Schilder alteingesessener Geschäfte. Von den 1300 Hof- und Kammerlieferanten, die es im Jahr 1918 gab, haben rund 100 die Stürme der Zeit überstanden, darunter so prominente wie der K. k. Hofzuckerbäcker Demel, der Hofschuhmacher Rudolf Scheer, von dem Kaiser Franz Joseph einst das allerhöchste Schuhwerk bezog, oder der Kammerschneider C. M. Frank, der Kronprinz Rudolfs Gehrock anfertigte. Auch der Hotelier Sacher und der Klaviermacher Bösendorfer dürfen ihre Portale nach wie vor mit dem Doppeladler zieren. Und beim Hof- und Kammerjuwelier Köchert, der die 27 Sterne herstellte, die Kaiserin Elisabeth im Haar trug, herrscht immer noch ein Griss um die Kopien dieser Sterne. „Sie sind sowohl bei jungen Wienerinnen als auch bei Touristen äußerst beliebt.“

Apropos Tourismus. Der spielt im Zusammenhang mit unserer K. u. k. Geschichte zweifellos die bedeutendste Rolle. Im Vorjahr wurden allein in Wien 15,5 Millionen Nächtigungen gebucht. Die Marktforschung des „WienTourismus“ zeigt auf, dass das „Imperiale Erbe“ – neben dem kulturellen und dem kulinarischen Angebot – an vorderster Stelle steht, wenn man danach fragt, warum Touristen in die ehemalige Reichs- und Residenzstadt kommen.