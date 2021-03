10 Jahre Fukushima - was passierte nach dem großen Beben?

Deutschland: Atom-Ausstieg mit einigen Hindernissen

„Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in jenen Tagen, als Bilder vom brennenden Atomkraftwerk in Fukushima um die Welt gingen. Ihre Regierung beschloss daraufhin das Aus für acht Kernkraftwerke und einen stufenweisen Atomausstieg bis 2022.

Doch ganz so einfach sollte es nicht werden. Denn wenige Wochen vor dem Unglück hatte man noch eine Laufzeitverlängerung der Atommeiler beschlossen. Die Folge: Die vier Betreiberfirmen stellten Schadenersatzansprüche. Die Regierung wird sie nun mit 2,4 Milliarden Euro entschädigen.

Zudem kommt die Energiewende nur langsam voran: Es gibt noch zu wenig Ökokraftwerke. In puncto Stromerzeugung haben zwar erneuerbare Energien aus Wind, Sonne, Wasser oder Biomasse 2019 erstmals mehr Strom geliefert als fossile Energieträger. In vielen Bereichen von Landwirtschaft bis Industrie dominiert aber Energie aus Kohle oder Öl weiterhin.

Suche nach Endlager

Derzeit aber lautet die wichtigste Frage: Wohin mit dem radioaktiven Müll? Derzeit sind noch sechs von einst 27 Kernkraftwerken in Betrieb. In einem Jahr soll der letzte Meiler vom Netz gehen. Bis 2031 will man einen Standort für ein Endlager gefunden haben. Da darauf Genehmigungsverfahren und Bauphase folgen, ist frühestens 2050 damit zu rechnen. Abgesehen davon ist es ein hochemotionales, umstrittenes Thema.

Gut sind die Proteste in Gorleben in Erinnerung, wo ein „nukleares Entsorgungszentrum“ entstehen sollte. Letztlich wurde dort ein oberirdisches Zwischenlager gebaut. Bei der aktuellen Suche steht das Dorf nicht mehr auf der Liste. Dafür andere Orte in Bayern oder Niedersachsen, die geologische Voraussetzungen bieten, um den Müll auf eine Million Jahre unter der Erde zu verwahren.