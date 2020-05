Neuer Polit-Blog auf KURIER.at

Der digitale KURIER entwickelt sich weiter. Das haben Sie vielleicht schon an der leicht gestrafften Startseite gesehen, oder an unserem neuen Nachrichtenbriefing. Im Hintergrund hat die Veränderung vor allem so ausgesehen: Tische rücken und Computer umstecken. Schließlich ist die richtige Sitzordnung in einem Newsroom das Fundament für eine gute Zusammenarbeit. Aber jetzt, wo jeder seinen Platz hat, kann es losgehen.

Für das Ressort Politik bedeutet der neue Wind vor allem eines: Neues ausprobieren, Formate entwickeln, Sie als Leser zu Wort kommen lassen und auch hin und wieder zu überraschen.