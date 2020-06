Auf einen Schlag Sklave der Grundbedürfnisse

Erst der lang gezogene Sirenenton, dann eine Radiodurchsage: „Wohnungen nicht verlassen, Fenster geschlossen halten.“ Der Strom fällt aus. Ein perfektes Szenario für einen 24-Stunden-Selbsttest. Immer mit dabei der Gedanke: Was, wenn es länger dauert?



Start 19 Uhr. Kaum heimgekehrt kippe ich den Strom-Hauptschalter nach unten. Und spüre – wie üblich – Hunger. Als ich den Kühlschrank aufmache, bleibt es drinnen finster. Die Tür möglichst selten öffnen, damit der Inhalt kühl bleibt. Nur schnell etwas Wurst und Käse raus.



Es dämmert, Taschenlampe her. Unpraktisch. Also Wechsel zur Stirnlampe, die bei der Outdoor-Ausrüstung liegt. Falls die Batterien ausgehen, muss eine offene Flamme her. Das klingt einfach: Viele Dekokerzen warten in einem Schrank auf den Einsatz. Zündhölzer liegen in der gewohnten Lade. Aber: Die Lichtleistung der dicken, oft dunkel gefärbten Kerzen ist erbärmlich. Besonders, wenn sich die Flamme ein Stück ins Wachs geschmolzen hat. Deshalb sind Kerzen in Leuchtern schlank.



Umsteigen auf Teelichter. Die wirken – auf einen weißen Teller gestellt – etwas besser. Wie lange die kleine Packung wohl halten wird? Immerhin ein romantisches Abendessen. Dazu ein Glas Wein. Richtig nett. Aber nur, bis ich Besteck, Teller und Gläser in den Geschirrspüler stelle: Der treue Helfer wird auslassen.