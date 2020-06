Aprilwetter: Ein schlechter Scherz

Pünktlich zum ersten April macht dieser auch wieder, was er will: Insgesamt 14 Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) registrierten liegen gebliebenen Neuschnee. Auf der Rudolfshütte in Salzburg wurden 25 Zentimeter Neuschnee gemessen, am Feuerkogel in Oberösterreich 15 Zentimeter. Auch in Innsbruck, Bad Gastein oder St. Johann hat es geschneit. In Wien war Schneeregen zu beobachten. Am kältesten war es am Hohen Sonnblick in Salzburg bei minus 15,5 Grad.