Angela Merkel: Die Machtfurie aus dem Osten

Vor allem aber treibt die Kanzlerschaft Merkels gerade auf ihren historischen Höhepunkt zu: Die Staatsschuldenkrise erzeugt eine Konfrontation fast ganz Europas mit Deutschland. Doch dessen Mehrheit der Bürger will trotzdem nicht ihren Wohlstand den steuerhinterziehenden Eliten der Südländer opfern. In dieser historisch kritischen Situation ortet Höhler ein gefährliches Werte-Vakuum an der Spitze und schleichende bis abrupte, jedenfalls immer einsame Wendungen.

Für ihr Beispiel des Atomausstiegs bekommt Höhler auch Zuspruch der meisten Medien. Doch bleibt sie in ihrem Furor viele Relativierungen schuldig, wie ihre qualifizierten Kritiker, etwa Joffe, nachweisen: Den ungeheuren Druck von allen Seiten auf Merkel in der komplexesten Krise seit dem Krieg. Diese ist auch das schwere Erbe ihrer Vorgänger Kohl und Schröder: " Der Erste riskierte gegen alle Warnungen Deutschlands Währung für einen europäischen Frieden, indem er das deutsche Volk unfassbar belog, der Zweite hat den einzigen Sicherheitsanker zertrümmert" ( Focus). Höhler würdigt nicht, dass ausschließlich Merkels Zögern die Krisenländer zu Reformen zwingt und damit zum einzigen langfristigen Weg aus der Krise.

Höhler ignoriert auch die gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland: Dessen Ruck nach links mit dem Beitritt der DDR, die Einwanderungskomponente eines Fünftels der Wähler und raschere Veränderungen gesellschaftlicher Normen als je zuvor. Und zuletzt hätte auch eine ebenso Wahlen gewinnende konservative Alternative aufgezeigt gehört: Die ist nirgends in Sicht, schon gar nicht im heraufziehenden Vorwahlkampf für den Herbst 2013.

Damit könnte es Höhler trotz richtiger Einzelbeobachtungen bei Lesern und Talkshow-Sehern so gehen wie bei der von ihr Angesprochenen: Die Kanzlerin hat nach der Hälfte aufgehört, den auszugsweisen Vorabdruck des Buches in der FAZ zu lesen.

Womit sie aber das geradezu brutale Fazit Höhlers versäumte: "In Deutschland kann man seit der Einigung politisch an die Spitze rücken, wenn man als Asket an allen Vorgaben vorbeizieht, von denen sich die Mitspieler aus der alten Westwelt aufhalten lassen: Rechtsnormen und Verfassungswerte, Verträge und Wettbewerbsfreiheit, ethische Standards und moralischer Grundkonsens."

Härter geht’s kaum.

G. Höhler: "Die Patin – Wie Merkel Deutschland umbaut", Orell Füssli, 296 Seiten, 22,60 €