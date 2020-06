Ahmadinejad in Ayatollahs Ungnaden

Der gewiefte Populist Ahmadinejad hat erfasst, wie sehr die Krise inzwischen das Alltagsleben der Iraner belastet. Seine langjährige Strategie, öffentliches Geld in Form von Unterstützungen oder Sozialhilfe unter die Leute zu bringen, kann er nicht mehr einsetzen. Die Staatskassen sind leer. Politisch in die Enge getrieben, versucht der Präsident zaghaft, international auf eine versöhnlichere Linie umzuschwenken, in der Hoffnung, die Sanktionen einzudämmen. Doch damit kommt er bei Khamenei nicht weit. Der religiöse Führer hat in den vergangenen Monaten die Macht im Staat wieder ganz an sich gezogen. Die Wahlen sollen jetzt auch im ohnehin schwachen Parlament wieder linientreue Kräfte ans Ruder bringen. Die könnten dann den Präsidenten rasch und unsanft aus dem Amt befördern.