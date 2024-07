Mit Aktien aus China geht es wieder bergab

Vor dem größten jährlichen Politiktreffen Chinas haben sich die pessimistischen Signale für chinesische Aktien summiert. Der Hang Seng China Enterprises Index verzeichnete seit dem Höchststand am 20. Mai einen Rückgang von mehr als neun Prozent. Der CSI 300 Index verzeichnete in der Vorwoche die längste Verlustserie seit Anfang 2012.

Die Rally der chinesischen Aktien zu Beginn des Jahres verlor aufgrund einer ungleichmäßigen wirtschaftlichen Erholung und wachsender geopolitischer Risiken im Vorfeld der Wahlen in Europa und den USA an Schwung. Anleger erwarteten keine schnelle Erholung der Aktienkurse durch das Dritte Plenum vom 15. bis 18. Juli, das etwa 400 Regierungschefs, Militärchefs, Provinzchefs und Akademiker in Peking versammelt, um den politischen und wirtschaftlichen Kurs des Landes zu steuern.

Die bisherigen Konjunkturmaßnahmen hatten nur minimale Auswirkungen auf den angeschlagenen Immobiliensektor und das Verbrauchervertrauen. „Die chinesische Binnenwirtschaft bleibt schwach und es gibt wenig Erwartungen an Anreize durch das dritte Plenum“, sagte Xin-Yao Ng, Direktor für Investitionen bei abrdn Asia. „Es gibt negative Stimmung durch die Wahlen in Europa, da linke Parteien zunehmend Einfluss nehmen.“ Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft wuchs im zweiten Quartal noch um 4,7 Prozent. Das ist weniger als die meisten Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Zudem liegt der Wert unter den Wachstumszahlen der beiden Vorquartale, als die chinesische Wirtschaft noch um 5,3 und 5,2 Prozent gewachsen war. China kämpft seit geraumer Zeit mit einer Reihe von wirtschaftlichen Problemen. Menschen konsumieren weniger Der Konsum stockt, weil viele Chinesen ihr Geld lieber für unsichere Zeiten sparen. Vor allem die anhaltende Krise auf dem Immobilienmarkt und die hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen bereiten vielen Familien Sorgen. Die Stimmung unter chinesischen Onshore-Investoren ist besonders fragil. Der CSI 300 Index hat alle Gewinne des Jahres wieder verloren und der Shanghai Composite Index handelt seit dem 21. Juni unter der psychologisch wichtigen Marke von 3.000 Punkten. Small-Cap-Aktien, die laut Goldman Sachs besonders anfällig für das verlangsamte Wirtschaftswachstum sind, wurden dieses Jahr besonders hart getroffen. Staatliche Eingriffe sollen stabiliseren Anzeichen deuten darauf hin, dass das sogenannte nationale Team kürzlich intervenierte, um das Vertrauen vor dem Plenum zu stärken. Einige von Chinas Staatsfonds bevorzugte ETFs haben seit dem Fall des Shanghai Composite unter 3.000 Punkte große Zuflüsse verzeichnet. Staatsfonds waren entscheidend bei der Stabilisierung des Aktienmarkts nach dem Einbruch im Februar. „Investoren verfolgen makro- und politische Entwicklungen in China, haben aber trotz rekordniedriger Investitionsquoten in den letzten Jahren keine Eile, an den Markt zurückzukehren“, schrieben Morgan Stanley-Strategen um Laura Wang. „Währungsschwäche, geopolitische Unsicherheiten und Chinas makroökonomische Herausforderungen bleiben kurzfristige Hürden.“

Günstige Bewertungen und die leichte Positionierung globaler Fonds in chinesischen Aktien schaffen jedoch ein günstiges Umfeld für eine Erholung, falls es positive Überraschungen bei den politischen Treffen oder dem Zinskurs der Federal Reserve gibt. Etwa ein Drittel der 19 von Bloomberg News befragten Asien-basierten Strategen und Fondsmanager sehen chinesische Aktien, zusammen mit indischen, als mögliche Outperformer in Asien in der zweiten Jahreshälfte.