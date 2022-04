Wenn es dunkel wird: Das Verschwinden des Herbert Gall

Es ist ein drückend schwüler Sommertag im August 2021 als der 69-Jährige deutsche Pensionist Herbert Gall aus dem Seniorenzentrum in Treffen am Ossiachersee in Kärnten verschwindet. Sofort läuft eine großangelegte Suchaktion an, doch alle eingeleiteten Maßnahmen sind erfolglos.



Hat der ältere Herr einen Unfall im unwegsamen Gelände gehabt? Oder hat ein mysteriöses Anruf, den Herbert Gall einige Tage vor seinem Verschwinden erhalten haben soll, doch etwas damit zu tun?