S wie Sommerduell 2/2: Österreich gegen den Rest der Welt

Was spricht für Sommerurlaub in Österreich - und was dagegen? Soll man das Schöne vor der Haustüre schätzen oder doch wegfahren, um den Horizont zu erweitern? Im Spezial-Sommerduell treten Axel Halbhuber (er vertritt hier stellvertrendend Urlaub in Österreich) und Johannes Arends (er vertritt die Überzeugung Urlaub überall anders, aber nicht daheim) gegeneinander an. Sie sprechen über Preise und Leistbarkeit, über das Meer und die Berge, über Komfortzonen und Überraschungsmomente, über Schnitzel und die chinesische Küche.