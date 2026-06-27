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Stadt. Land. Meer.

S wie Sommerduell 1/2: Italien gegen Kroatien

Das große Sommerduell der beliebtesten Reiseziele der Österreicher: Italien gegen Kroatien.
Dominik Kanzian, Axel Halbhuber, Claudia Stelzel-Pröll und Lea Moser
27.06.2026, 17:00

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Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Italien und Kroatien sind die beliebtesten Sommerurlaubsziele der Österreicher und Österreicherninnen. Doch wer gewinnt das Sommerduell mit den besseren Stränden, dem schöneren Meer, den spannenderen Ausflugszielen oder dem besseren Essen? In der aktuellen Folge vertritt die Oberösterreich-Redakteurin Claudia Stelzel-Pröll leidenschaftlich bella italia, Lea Moser kontert: Kroatien ist im Sommer das bessere Ziel.

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