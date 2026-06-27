S wie Sommerduell 1/2: Italien gegen Kroatien

Italien und Kroatien sind die beliebtesten Sommerurlaubsziele der Österreicher und Österreicherninnen. Doch wer gewinnt das Sommerduell mit den besseren Stränden, dem schöneren Meer, den spannenderen Ausflugszielen oder dem besseren Essen? In der aktuellen Folge vertritt die Oberösterreich-Redakteurin Claudia Stelzel-Pröll leidenschaftlich bella italia, Lea Moser kontert: Kroatien ist im Sommer das bessere Ziel.