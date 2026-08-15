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Stadt. Land. Meer.

B wie Brasilien: Schriftstellerin Johanna Sebauer mag Bananen im Hinterhof

Neu im KURIER Reise-Podcast: Prominente erklären ihre liebsten Reiseziele. Diesmal: Bachmann-Preisträgerin Johanna Sebauer über Brasilien.
Axel Halbhuber und Dominik Kanzian
15.08.2026, 17:00

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Aus einem stilisierten Koffer wächst eine tropische Szene mit Palmen; darüber steht „Stadt. Land. Meer.“.

Überraschender Weise gehen auch prominente Menschen auf Reisen. Man würde glauben, dass all die Literatinnen, Schauspieler und sonstige Kunstschaffenden den ganzen Tag über ihren Werken brüten, nur bei Politikern wissen wir, dass sie manchmal Urlaub machen, weil sie uns das – in teils außergwöhnlicher Bekleidung – eh auch wissen lassen. Andere Promis reisen zumindest öffentlich nicht.

Eine Frau steht vor dem Geländer auf dem Zuckerhut in Rio de Janeiro mit Blick auf die Stadt und die Küste.

Johanna Sebauer auf dem Zuckerhut in Rio de Janeiro.

Um dieses Missverständnis nun aufzuklären, lädt der Reise-Podcast „Stadt.Land.Meer.“ solche öffentliche Menschen ins Studio, damit sie über ihre liebsten Reiseziele reden. Zum Start überrascht Schriftstellerin und Bachmann-Preisträgerin Johanna Sebauer (neuer Roman: „Popóm“, Verlag DuMont mit BRASILIEN! Das Land, in dessen Städten „sogar im Unigarten Bananen und Papayas“ wachsen, habe es ihr angetan, mit all den Facetten, Unterschieden und der unbegreifbaren Größe. Sebauer, die selbst sagt, dass sie noch lange brauchen wird, um das ganze Land ansatzweise verstehen zu können, richtet im Gespräch den Blick auf jene Details, auf die eben meist nur Schrifsteller/innen – und eben Reisende – schauen, etwa Einschusslöcher.

Z wie Zürich: Eine Weltstadt im Diminutiv
Ä wie Ägypten 2/2: Roadtrip durch die Wüste
Reise Stadt. Land. Meer.
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