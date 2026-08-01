Ä wie Ägypten 2/2: Roadtrip durch die Wüste

Die großen Pyramiden sind das eine. „Das muss man gesehen haben“, dieser Satz fällt in den zwei Podcast-Folgen zu Ägypten immer wieder (die erste ist nachzuhören unter kurier.at/podcasts). In der zweiten Folge schwärmt der Gast, Innenpolitikredakteur und Ägypten-Enthusiast Bernhard Gaul vor allem über die Oasen der Sahara. Er hält es mit Laurence of Arabia: „Man braucht eine gewisse Liebe zur Wüste.“ Und die sei bei einem Roadtrip durch Ägypten vor dreißig Jahren entflammt, erzählt er. Highlights sind die abgelegene Oase Siwa, mit vierzigtausend Dattelpalmen und artesischen Brunnen oder die weiße Wüste mit eindrucksvollen Gesteinsformationen.