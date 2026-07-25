Ä wie Ägypten 1/2: Die Flipflops des Pharaos

Sie sind das einzige noch erhaltene Weltwunder der Antike und für viele Reisende ist es ein Lebenstraum, einmal davor zu stehen - die Pyramiden von Gizeh. Wer schließlich dort ist, wird von einem Gefühl der Erhabenheit gepackt und vom Schwindel ungeklärter Fragen. Woraus der große Mythos rund um die Bauwerke entstanden ist und warum sie so viele Menschen bis heute faszinieren, darüber sprechen Lea Moser und Axel Halbhuber mit Agnes Preusser. Außerdem: ein Besuch im neuen Grand Egyptian Museum.