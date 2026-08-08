Z wie Zürich: Eine Weltstadt im Diminutiv

Wie sieht das perfekte Wochenende in Zürich aus? Lea Moser weiß es, hat sie doch die letzten Jahre fast jedes zweite Wochenende in der Schweiz verbracht. Schwimmen in der Limmat, Sauna am See, günstig Shoppen in einem „Brocki“ und am Abend vielleicht in die Oper. Zürich ist manchmal so schön, dass man vergessen will, wie teuer es ist.