Podcast: Ein Babyelefant – aber zu wenig Besucher im Zoo Schönbrunn?

Und jetzt, im Sommer, fehlen die Touristen und das Wetter spielt nicht so mit, wie es sollte. Zuletzt zählte der Tiergarten an den Wochenenden und Feiertagen im Schnitt knapp 6.000 Besucher. 2019 zur selben Zeit waren es im Schnitt 8.000 bis 9.000 Besucher. Es gab sogar Spitzentage mit bis zu 17.000 Besuchern.

Auge in Auge mit den Giraffen

Direktor Hering-Hagenbeck hofft daher nun auf stabiles Wetter und viele Wiener Besucher. Sie sollen den Zoo neu entdecken. Etwa mit einer Sonderführung, bei der Besucher sogar Giraffen füttern können. Auch auch tiereische Unterstützung von den zahlreichen Tierbabys bekommt. Die berühmteste Hilfe: Elefantenmädchen Kibali.

Doh können die Wiener den Einnahmen-Ausfall kompensieren? Was plant der Tiergarten? Und wie geht es Österreichs berühmtesten Babyelefanten jetzt? Über diese und andere Themen haben wir uns in dieser Folge von "Nur in Wien" mit Stephan Hering-Hagenbeck unterhalten.

Außerdem gibt es spannende Neuigkeiten für Historienfans. Bei den Bauarbeiten für das U-Bahn Linienkreuz U2/U5 wurden Gegenstände aus der Steinzeit, der Römerzeit und dem Mittelalter gefunden. Die Artefakte werden nun von Stadtarchäologen begutachtet – und sind auch interaktiv erlebbar.

