Rückblick und Finalanalyse: „Ein Gott und zehn Killer“

36 Tage sind seit dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vergangen. Vor dem Finale analysiert Alexander Strecha in der KURIER-Nachspielzeit mit Karoline Krause-Sandner die WM sportlich, gesellschaftlich und aus österreichischer Sicht.

Die Besten haben geliefert, die Kleinen haben Qualität gezeigt, einige Vorurteile bestätigten sich auch nach fünf Wochen nicht. In der 6. Episode der Reihe Nachspielzeit WM Spezial wird auch analysiert, an welchen Stellen die Fußball-WM eine US-amerikanische Erzählweise angenommen hat und an welchen Stellen Kritik angebracht ist.