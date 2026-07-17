Rückblick und Finalanalyse: „Ein Gott und zehn Killer“
36 Tage sind seit dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vergangen. Vor dem Finale analysiert Alexander Strecha in der KURIER-Nachspielzeit mit Karoline Krause-Sandner die WM sportlich, gesellschaftlich und aus österreichischer Sicht.
Die Besten haben geliefert, die Kleinen haben Qualität gezeigt, einige Vorurteile bestätigten sich auch nach fünf Wochen nicht.
In der 6. Episode der Reihe Nachspielzeit WM Spezial wird auch analysiert, an welchen Stellen die Fußball-WM eine US-amerikanische Erzählweise angenommen hat und an welchen Stellen Kritik angebracht ist.
Hinzu kommt die große Finalanalyse: Mit Spanien und Argentinien stehen zwei wenig überraschende Fußballgiganten im Finale. Wer hat am Ende die Nase vorn und welche Qualitäten sollten die jeweiligen Mannschaften ausspielen. Dazu liefern auch die KURIER-WM-Experten Marc Janko und Jan Age Fjörtoft ihre Analysen.
Ein langes, teils langatmiges Turnier neigt sich dem Ende zu. Zeit auch noch einmal auf die aktuelle Lage des ÖFB-Teams zu blicken. Wie geht es weiter? Und was sind die besten Gründe, warum man sich die Nations League im Herbst zu Gemüte führen sollte?
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>>> Dieser Podcast entstand in Kooperation mit IMMOUnited.
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