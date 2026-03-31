Superintendent Geist: "Die Kirche ist längst Dienstleister"

18 Jahre lang war er Seelsorger, seit 2018 ist er Superintendent der Evangelischen Superintendentur A.B. in Wien. Am 103. Tresen der Milchbar spricht Matthias Geist über Momente des Zweifels, seine Schulkollegen Eva Glawischnig und Herbert Kickl und warum es trotz immer weniger Gläubiger nicht um das "Keilen von Menschen" geht. Die Milchbar in der Osterwoche mit Josef Gebhard und Johanna Hager.

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