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Superintendent Geist: "Die Kirche ist längst Dienstleister"

Weniger Gläubige, mehr Sorgen und eine Ohnmacht: Matthias Geist über die Relevanz des Karfreitag, sozialen Kitt und seinen Kontakt zu Herbert Kickl.
Johanna Hager
31.03.2026, 18:00

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18 Jahre lang war er Seelsorger, seit 2018 ist er Superintendent der Evangelischen Superintendentur A.B. in Wien. Am 103. Tresen der Milchbar spricht Matthias Geist über Momente des Zweifels, seine Schulkollegen Eva Glawischnig und Herbert Kickl und warum es trotz immer weniger Gläubiger nicht um das "Keilen von Menschen" geht. Die Milchbar in der Osterwoche mit Josef Gebhard und Johanna Hager.  

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