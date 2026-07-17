Sind Sie abgehoben, Veit Dengler?

Am 10. Juli nimmt Veit Dengler, Mitbegründer der Neos, eine Klubsitzung mit dem Handy auf. Wenige Stunden später ist er nicht mehr Mitglied der Neos. Am 117. Tresen der Milchbar spricht er über persönliche Schmerzpunkte, den Führungsstil von Beate Meinl-Reisinger, warum er immer schon für einen NATO-Beitritt und gegen die Höhe der Parteienförderung war, mit Michael Hammerl und Johanna Hager.

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