Veit Dengler nach Neos-Rausschmiss: „Ich kann Parteien aufbauen“

Weil er eine Sitzung der Partei heimlich aufgezeichnet haben soll, schmissen die Neos Nationalratsabgeordneten Veit Dengler am Freitag einstimmig aus dem Klub und der Partei. Besagte Klubversammlung war aufgrund eines Eklats im Nationalrat einberufen: Dengler hatte dazu aufgerufen, gegen Teile des Doppelbudgets zu stimmen.

Dengler betonte, dass er die Sitzung aufgezeichnet habe, sei für alle wahrnehmbar gewesen sei. Er habe die Aufnahme erstellt, da er vor einem Tribunal von 20 Leuten gesessen sei. Die Partei habe nur einen Vorwand gesucht, ihn loszuwerden, so Dengler – der Parteichefin Beate Meinl-Reisinger in diversen Statements und Interviews eine „autoritäre Führung“ attestierte.