"Spritpreisschock": Wie der Staat in den Markt eingreift und warum

Die Inflation liegt bei 2,2 Prozent, der Sprit an der Zapfsäule kostet bis zu zwei Euro je Liter. Dagegen will die Dreierkoalition nun vorgehen, um einen "Inflationsschock" zu verhindern. Warum das alles plötzlich so schnell geht und was auf der Strecke bleibt, darüber sprechen am 101. Tresen der Milchbar - Josef Gebhard, Michael Hammerl und Johanna Hager.

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