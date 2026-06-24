Rektor und AKH-Chef Müller: „Ein Kassenarzt hat vier Minuten pro Patient“

Im Ausland wird ihm nicht geglaubt, dass es in Österreich jährlich 2.000 neue Ausbildungsplätze für Medizin gibt während an der Harvard Medical School jährlich 200 Menschen mehr ausgebildet werden. In Österreich beklagt der Rektor der Med Uni Wien und damit Chef des AKH in Wien die Mehrklassenmedizin. Warum Wahlärzte "ein Auslass-Ventil" sind und warum Gesundheit auch eine Mentalitätsfrage ist, das erklärt Markus Müller am 113. Tresen der Milchbar Christian Böhmer und Johanna Hager.

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