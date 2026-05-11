"Spa Medizin": Gesundheitsökonom Pichlbauer hält nichts von Kuren

Die Empörung war enorm: Nachdem vergangene Woche durchgesickert ist, dass die Bundesregierung im Zuge des Doppelbudgets bei Gesundheitskuren "ambulanter und individueller" vorgehen und so 50 bis 75 Millionen Euro pro Jahr einsparen will, äußerten sich Opposition wie Ärzte kritisch. Der Sukkus der Kritik: Die Sparvorhaben seien "kurzsichtig und kontraproduktiv". Immerhin fordere die Politik ja, dass ältere Arbeitnehmer länger im Job bleiben - warum also die Kuren abschaffen bzw. einschränken?

Auf den ersten Blick klingt der Einwand logisch.

Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer nimmt freilich eine völlig andere Position ein. Denn Pichlbauer bezweifelt, dass Kuren gesamtgesellschaftlich das leisten, was ihre Verfechter propagieren. Dass Kur-Ärzte ihr System verteidigen, ist für ihn kein Argument. "Wenn man den Sumpf trockenlegen will, dann darf man nicht die Frösche fragen", sagt er zum KURIER. Tatsächlich gäbe es aber viele belastbare Argumente, die gegen das Kur-Wesen sprechen.

Ein Relikt

Das erste ist die internationale Perspektive. "Was wir in Österreich als Kur bezeichnen, kennt die internationale Wissenschaft in dieser Form überhaupt nicht", sagt Pichlbauer. Die Idee, sich über Wochen von der Arbeit erholen zu müssen, stamme aus einer Zeit, in der es wenig Urlaubsansprüche, eine schlechte medizinische Versorgung und physisch viel belastendere Arbeitsbedingungen gegeben habe. "International nennt man das, was sich Österreich hier leistet, eine ,Spa-Medizin"." Studien, die gesellschaftlich positive Effekte durch das Kur-Wesen belegen würden, kennt Pichlbauer nicht.

Das Argument, dass man bei einer Kur freigespielt von den Sorgen des Berufsalltags an seinem Verhalten arbeiten könne, lässt der Experte nur zum Teil gelten. "Aus Untersuchungen von Rehabilitationsmaßnahmen wissen wir, dass eine stationäre Aufnahme nach vielen Wochen keine besseren Ergebnisse bringt als eine ambulante Rehab." Und gerade beim Wieder-Einstieg in den Alltag gäbe es mitunter große Probleme. "Eben, weil dann die Ernährung und der alltägliche Ablauf nicht zu den gesteckten Zielen passt."