Energie Agentur-Chef: "Man kann nur mit hohen Preisen reagieren"

Von historischen Höchstständen bei Energie ist derzeit die Rede und damit von 2 Euro pro Liter Diesel und mehr. Sind die Maßnahmen der Bundesregierung folgerichtig und was bringt den Preise abseits von Markteingriffen zum Sinken? Franz Angerer, Geschäftsführer der Österreichischen Energie Agentur spricht über die Kraft der Windkraft, was gegen Atomkraft und für das Vorbild China spricht am 102. Tresen der Milchbar mit Bernhard Gaul und Johanna Hager.

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