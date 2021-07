Werden wir zu maßgeschneiderten Robotern?

Dieser Podcast wird unterstützt vom IST, dem Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg bei Wien. Am IST Austria Campus findet 23. – 25. August 2021 das **Fake Busters Bootcamp** statt. Dort lernst du von Wissenschafter_innen, wie sie den Unterschied zwischen verlässlicher wissenschaftlicher Information und Fake News erkennen.

Mindestalter ist 15 Jahre, Anmeldung unter:

https://ist.ac.at/

