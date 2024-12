Seit Wochen sorgen Drohnen über dem US-Bundestaat New Jersey für Verunsicherung und erst im November waren UFOs wieder Thema im US-Kongress. Die Zeugen sagten alle aus, von extraterrestrischem Leben erfahren zu haben. Nun fordern sie die Aufklärung von Hunderten mysteriösen Sichtungen - im Namen der Landesverteidigung und zur Sicherheit der Nation.

Der baldige Präsident Donald Trump versprach im Wahlkampf immer wieder, mit offenen Karten zu spielen und die Bevölkerung aufzuklären, Akten, die bisher streng geheim waren, sollen in seiner zweiten Amtszeit nun veröffentlicht werden. War das nur ein leeres Wahlversprechen?

Um was es sich bei den mysteriösen Drohnen in New Jersey handelt, konnten oder wollten die Behörden bis jetzt nicht beantworten. Ist das Absicht? Auch bei den Anhörungen stand ein geheimes UFO-Forschungsprogramm im Zentrum, über das ein Whistleblower Dokumente veröffentlichte. Das Pentagon streitet aber weiter ab, dass es dieses Programm gibt.

Die Fake Busters haben die Akten gelesen und versuchen heute herauszufinden, was angeblich und warum vertuscht werden soll…

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…