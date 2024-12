Es ist offiziell - Donald Trump wird der 47. Präsident der USA. Nach seinem Wahlsieg bleibt wohl kein Stein auf dem anderen und ob einem das gefällt oder nicht, in Sachen Verschwörungstheorien könnte das spannend werden.

In keiner anderen Nation gibt es so viele Mythen um geheime Akten, wie in den USA. Zum Beispiel über das JFK-Attentat. Wurde John F. Kennedy von der CIA ermordet? Sein Neffe Robert Junior, der jetzt Gesundheitsminister werden wird, sagt ja.

Wird Trump, wie angekündigt, diese Top Secret Akten öffnen und warum hat er das nicht schon in seiner ersten Amtszeit getan?

Die Fake Busters versuchen heute die Archive zu öffnen und starten mit den Mythen rund um den Tod von JFK…

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu…