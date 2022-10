Die wahre Geschichte hinter “The Conjuring” Enfield Horror

Möbel die sich plötzlich wie von Geisterhand bewegen, ein Hundebellen aus dem Nichts und ein kleines Mädchen, das mit einer dämonischen Stimme spricht. Die Zutaten für den Film "The Conjuring 2” sind alles, was man für eine gute Gruselgeschichte braucht. Wer den Film kennt, hat vielleicht schon gehört, dass er auf einer wahren Begebenheit beruhen soll.

Im Londoner Stadtteil Enfield soll sich der Spuk Ende der 1970er Jahre tatsächlich ereignet haben. Augenzeugen und auch Fotos sollen das beweisen. Aber wie nah an der Realität sind die Filme tatsächlich? Was ist damals in Enfield passiert? Die Fake Busters begeben sich heute auf eine schaurige Reise und suchen die Wahrheit hinter dem Horror…

