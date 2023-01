Die Ritualmordlegende: Verschwörung von der Antike bis in die Neuzeit

In mystischen Rieten bringen sie Kinder um; sie trinken ihr Blut; sie nutzen es für schwarze Magie oder stellen Medizin daraus her. Sie sind die Bösen. Volksgruppen, politischen Parteien oder religiösen Gemeinschaften wurden solche Praktiken angedichtet. Die sogenannte Ritualmordlegende ist die wohl älteste Verschwörungstheorie der Welt und wurde wie keine andere dazu benutzt, Hass und Missgunst zu schüren.

Sie ist die Grundlage der angeblichen jüdischen Weltverschwörung. Die Fake Busters wollen herausfinden, was dieser Mythos in der Geschichte angerichtet hat, wie er entstanden ist und wie sehr er uns immer noch beeinflusst. So viel sei verraten: Die Erzählungen finden sich in fast allen heute populären Verschwörungstheorien wieder.

Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu...