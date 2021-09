Bonus: Die Fake Busters treffen Fakebusters

Wie können wir beweisen, dass die Erde keine Scheibe ist? Mit einem Experiment. Die Schülerinnen und Schüler des Fakebusters Boot Camp am Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) in Klosterneuburg haben genau das vorgezeigt. Das KURIER Fake Busters Team hat alle Mikros zusammengepackt, die es finden konnte und hat die Schüler in Klosterneuburg besucht. Neben Experimenten haben wir mit den Jugendlichen vor allem über Verschwörungstheorien und die Glaubwürdigkeit von Medien und Social Media diskutiert.

Bleibt skeptisch, aber hört den Fake Busters dieser Welt gut zu!