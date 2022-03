Wird der Westbalkan zu Europas nächstem Brandherd?

Vor 30 Jahren wurde Bosnien-Herzegowina unabhängig. Wenige Tage später, am 6. März, brach der Bosnien-Krieg aus, der rund 100.000 Menschen das Leben kostete, mehr als die Hälfte der Bevölkerung – etwa zwei Millionen Menschen – flüchtete ins Ausland. Heute herrscht Frieden in Bosnien-Herzegowina. Doch der bosnische Serbenführer Milorad Dodik droht immer wieder mit einer Abspaltung der Republika Srpska. Und Russland unterstützt diese Bestrebungen.

Ist der Westbalkan der nächste Brandherd Europas? Hat Putin dort ähnliche Interessen wie in der Ukraine? Und was kann die EU tun? Vedran Dzihic, Senior Researcher am Österreichischen Institut für internationale Politik (oiip) und Lektor an der Universität Wien, liefert Antworten.