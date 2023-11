Welche Gefahren gibt es bei der Abnehmspritze?

Viele Menschen in Österreich haben ein paar Kilos zu viel auf den Rippen. Da wäre es doch praktisch, die kleinen Fettpolster einfach so wieder loszuwerden. Das verspricht jedenfalls eine neue Abnehmspritze, auf die auch Hollywood Stars schwören sollen. Doch ist es wirklich so einfach? Wer kann die Spritze bekommen, wo bekommt man sie und was sind die Risiken und Nebenwirkungen? Und was hat es mit den Fälschungen auf sich? Das beantwortet im daily Podcast die KURIER Gesundheitsredakteurin Elisabeth Gerstendorfer.