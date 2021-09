Was kostet die Schule?

Am kommenden Montag beginnt in Ostösterreich wieder die Schule. Nach einem von Corona geprägten Schuljahr 20/21 und den vielerorts schaumgebremsten Sommerferien gehen die Schultore wieder auf. Aber neben der Diskussion über Covid-Regeln, Maskenpflicht, Luftfilter und 3-G-Regeln gibt es noch etwas, das bei vielen Familien heuer ganz besonders für Kopfzerbrechen sorgt: Das Geld.

Mehr als Tausend Euro kostet ein Schuljahr pro Kind. Doch gerade in der durch Corona gebremsten Wirtschaftslage müssen viele Familien noch mehr aufs Geld schauen als ohnehin schon. Bildungsexpertin Elke Larcher von der Arbeiterkammer erklärt im KURIER daily Podcast, was die hohen Nebenkosten der Schule für die Bildungschancen der Kinder in Österreich bedeutet.