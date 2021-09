Die Covid-Pandemie hat die finanziellen Schwierigkeiten vieler Eltern verstärkt, wie eine Studie der Arbeiterkammer (AK) zeigt.

59 Prozent aller Eltern - also fast zwei Drittel - gaben an, dass die Schulkosten im Vergleich zu den Jahren davor gestiegen sind. Dabei waren die Ausgaben in maturafördernden Schulen deutlich höher im Vergleich zu anderen Schultypen.