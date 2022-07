Was bringt der Orbán-Besuch?

Diese Einladungspolitik dürfte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nicht nur Sympathiepunkte bringen: Am Donnerstag ist Ungarns Regierungschef Viktor Orbán in Wien zu Gast. Orbán hat sich innerhalb der EU mit seinen Äußerungen gegen EU-Sanktionen gegen Russland noch stärker isoliert. Am Samstag sorgte er zudem mit rassistischen Statements für Empörung.

Was erwartet sich Nehammer von dem Treffen? In welchen Bereichen ist eine Zusammenarbeit zwischen Österreich und Ungarn dringend notwendig? Ungarn- und Osteuropaexperte Andreas Pribersky vom Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien gibt im KURIER-Interview eine detaillierte Einschätzung ab.