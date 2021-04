Was Blümel im U-Ausschuss (nicht) gesagt hat

"Du bist Familie!" Die SMS zwischen Finanzminister Gernot Blümel und ÖBAG-Chef Thomas Schmid sind mittlerweile schon Legende. Doch inwieweit hat Blümel wirklich geholfen, Schmid in die Staatsholding zu hieven? Was war mit seinem Laptop bei der Hausdurchsuchung? Und kommen jetzt noch weitere SMS an die Öffentlichkeit? Fragen die Moderator Elias Natmessnig mit KURIER Innenpolitik-Redakteurin Ida Metzger bespricht, die den U-Ausschuss live vor Ort verfolgt.