Warum geht beim Impfen nichts weiter?

Die Impfung ist der Weg zurück in die Normalität. Diesen Satz haben wir alle schon unzählige Male gehört. Doch wo befindet sich Österreich eigentlich im Moment im internationalen Vergleich, was sind die größten Probleme, die uns von einer rascheren Durchimpfung abhalten und warum impfen die Bundesländer so unterschiedlich schnell? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert heute KURIER-Redakteur Christian Böhmer.



Außerdem: Kommt bald ein österreichweiter Lockdown? Beim heutigen Corona-Gipfel wurde über die weiteren Schritte für alle Bundesländer entschieden.