War es das jetzt mit dem Lobautunnel?

Schon lange ist über das Thema Verkehr in Österreich nicht mehr so heiß diskutiert worden wie in diesen Tagen. Grund dafür ist die Ankündigung von Umweltministerin Leonore Gewessler, alle Straßenbauprojekte im ganzen Land noch einmal gründlich überprüfen lassen zu wollen. Bis zum Abschluss dieser Evaluierung darf nicht weitergebaut werden. Das betrifft Großprojekte wie den Lobautunnel am Wiener Stadtrand oder die Marchfeldschnellstraße in Niederösterreich. In den einzelnen Bundesländern ist der Zorn groß.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kündigte etwa Klagen an, auch Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht die Landeshauptleute im Recht. Doch kann es tatsächlich sein, dass Genehmigungen, die erst vor wenigen Jahren ausgestellt wurden, inzwischen aus wissenschaftlicher Sicht veraltet sind? Macht es denn wirklich Sinn, solche Riesenprojekte mitten im Bau erneut zu überprüfen?

Das bespricht Moderator und KURIER Digital-Chef Richard Grasl in der heutigen Folge mit Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich.